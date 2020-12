Die portugiesische Community ist in Rage: Wer nach dem 14. Dezember von Portugal zurückkehrt, muss in Quarantäne – obwohl das Land eine niedrigere Fallrate aufweist als die Schweiz. Wie der Bund dies rechtfertigt.

Darum gehts Staaten und Gebiete kommen auf die Quarantäneliste, deren Anzahl Neuinfektionen pro 100’000 Personen um 60 höher ist in den letzten vierzehn Tagen als diejenige der Schweiz.

Dies trifft auf Portugal und Polen nicht zu – trotzdem sind sie ab dem 14. Dezember auf der Liste.

In der portugiesischen Community sorgt dies für Unmut. Auch das Abwarten von zehn Tagen, bis die Regelung in Kraft tritt, wird kritisiert. Nun wurde eine Petition lanciert.

Die Quarantäneliste des Bundes sorgt für Unverständnis: Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) müssen ab dem 14. Dezember Personen in Quarantäne, die aus Portugal und Polen zurückkehren – obwohl die beiden Länder weniger Fälle verzeichnen als die Schweiz: Während hierzulande 628 Neuinfektionen in den letzten vierzehn Tagen pro 100’000 Einwohner registriert wurden, sind es nur 610 in Portugal und 555 in Polen (Stand Sonntag) – um auf die Liste zu kommen, sollten es jedoch 60 mehr sein.

«Wir sind richtig hässig und enttäuscht», sagt Leserin Diana Rodrigues (30) über sich und die portugiesische Community. Viele hätten ihre Familie in Portugal schon Monate nicht mehr besuchen können. «Angehörige durften nicht an die Beerdigung ihrer Verwandten wegen der Restriktionen», sagt die portugiesisch-schweizerische Doppelbürgerin. Bleibe die Quarantänepflicht über die Festtage, müssten einige ältere Menschen Weihnachten ganz allein verbringen. «Wo bleibt da die Menschlichkeit?»

Kritik an Transparenz

Auch auf Social Media kritisieren User den Entscheid des BAG heftig: «Schikane pur», schreibt ein Twitter-User. Transparenz s ei offe n bar n ach wie vor ein Fremdwort für das BAG , meint ein anderer. « Den Schweizer Bundesrat kann niemand mehr ernst nehmen .»

10 Tage für die Reisebranche

Ein weiterer Kritikpunkt an der neuen BAG-Liste: Sie tritt erst ab dem 14. Dezember in Kraft – zehn Tage nach deren Kommunikation. «Das ist extrem unfair. Wir bekommen gar keine Chance, die Zahlen zu senken», sagt Diana Rodrigues. Das BAG nehme so vorweg, dass dies Portugal sowieso nicht schaffe – und dies, obwohl die Infektionen rückläufig seien und die Massnahmen viel strenger als in der Schweiz, sagt die Bündnerin. Auf Twitter macht man sich über die zehntägige Frist lustig: «Schön, kann das BAG neu in die Zukunft sehen», schreibt ein Nutzer. Oder: «Ist das Virus erst am 14. Dezember aus dem Urlaub zurück?»

Derweil beharrt das BAG auf seinem Entscheid: Die Fallzahlen in Portugal und Polen hätten am Stichtag die Voraussetzungen erfüllt, um auf die «Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko» zu kommen: Die Fallzahl der vergangenen zwei Wochen pro 100’000 Einwohner sei zu diesem Zeitpunkt um mehr als 60 höher als die Inzidenz der Schweiz gewesen. Nur: Der Stichtag war am 2. Dezember – zwei Tage vor der BAG-Kommunikation und zwölf Tage bevor die neue Regelung in Kraft treten wird. «Der Prozess, bis so ein Entscheid zustande kommt, nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch», sagt BAG-Mediensprecher Jonas Montani. Und weshalb tritt der Beschluss erst am 14. Dezember in Kraft? «So kann sich die Reisebranche auf die Veränderung vorbereiten.»

Ingenieur startet Petition

Unterdessen formiert sich in der portugiesischen Gemeinschaft der Widerstand: In einer Onlinepetition fordert der Blogger Samuel Soares (30) die Streichung Portugals von der Quarantäneliste. «Ich bin überwältigt, wie erfolgreich die Aktion ist», sagt er zu 20 Minuten. Der in der Schweiz geborene Portugiese hat seit Freitag bereits 8000 Unterschriften erhalten. «Die Leute finden das Projekt grandios.»