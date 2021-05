«The show must go on» - Trotz Tod des Schweizer Rennpiloten fanden die Rennen in Mugello statt

Dupasquier ist der 5. Todesfall in diesem Jahrtausend

Der junge Schweizer ist der 30. Tote in der WM-Historie seit 1970. In der jüngsten Vergangenheit waren wegen grösserer Sicherheits- und Schutzvorkehrungen schwere Unfälle seltener passiert. In den vergangenen 21 Jahren seit der Jahrtausendwende starben fünf Fahrer an den Folgen von schweren Unfällen auf der Rennstrecke. Vor Dupasquier waren der Spanier Luis Salom im Jahr 2016 und der Italiener Marco Simoncelli 2011 nach Stürzen gestorben. (dpa)