Liestal BL: Trotz Top-Noten Realschule – jetzt muss sich die Regierung äussern

An der Primarschule Frenke in Liestal wurde einer Schülerin der Übertritt in den E-Zug der Sekundarschule trotz mehr als ausreichender Noten nicht gewährt.

Der Fall Manuela machte Anfang Juli Schlagzeilen . Jetzt muss sich die Regierung damit befassen. Landrätin Anita Biedert (SVP) reicht nach den Sommerferien einen in Zusammenarbeit mit dem Verein Starke Schule beider Basel entstandenen Vorstoss ein, der «klare Richtlinien» für den Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I fordert. Der Fall Manuela wird darin auch als für «Fachpersonen unverständlich» bezeichnet.

«Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen davon ausgehen können, dass ihre Beurteilungen in Bezug auf ihr Leistungsvermögen verlässlich sind, insbesondere hinsichtlich der Einteilung in die Sekundarstufe I», argumentiert Biedert. Der Regierungsrat sei daher gefordert, «klare Übertrittsregelungen» zu erarbeiten. Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, die in den Zeugnissen fachlich gute bis sehr gute Leistungsbeurteilungen erhalten, müssten das Recht haben, ohne das Absolvieren einer Übertrittsprüfung in das entsprechende Leistungsniveau eingeteilt zu werden.