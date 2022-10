OLMA 2022: Trotz über 500 Parkbussen – Polizei zieht positive Olma-Bilanz

1 / 6 320’000 Menschen besuchten die Olma 2022. Michael Huwiler (foto-huwi.ch) Die Veranstalter sind zufrieden: Es kamen 100’000 Personen mehr als im vergangenen Jahr. Michael Huwiler (foto-huwi.ch) Auch Tiere dürfen … Michael Huwiler (foto-huwi.ch?

Darum gehts Die 79. Olma ist schon wieder Geschichte.

320’000 Besuchende waren in diesem Jahr vor Ort.

Polizei und Veranstalter sind zufrieden.

Der Bünder Gastkanton konnte sogar einen Weltrekord knacken.

Am Sonntag geht die 79. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung feierlich zu Ende. Dank dem Fehlen der Corona-Auflagen strömten in diesem Jahr rund 100’000 Menschen mehr an den Event als noch 2021. 320’000 Besuchende zählte die Olma in St. Gallen insgesamt über die elf Tage. Obwohl es damit ungefähr 40’000 weniger Menschen waren als vor der Pandemie 2019, zieht die Genossenschaft Olma Messen St. Gallen eine positive Bilanz.

«Nach über zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen sind wir davon ausgegangen, dass gewisse Besuchergruppen bei Grossveranstaltungen noch zurückhaltend sind», sagt Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen bei den Olma Messen St. Gallen. Umso grösser sei die Freude, dass beinahe so viele Gäste an die Olma gekommen sind wie früher und alle Besuchergruppen gut vertreten gewesen seien. «Die Olma war sehr stimmungsvoll und auch wirtschaftlich ein Erfolg», so Meyerhans.

Vermisste Kinder und Wildpinkler

In einer Medienmitteilung schreiben die Verantwortlichen, dass auch der Auftritt des Gastkantons Graubünden sehr gut bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen sei. Während des Olma-Umzugs durch St. Gallen wurde von den Bündnern sogar ein Weltrekord gebrochen: Mit mehr als 17 Metern Länge präsentierten die Gäste den längsten Capuns der Welt. Insgesamt wurden 1000 Stücke des Leckerbissens an die Besucherinnen und Besucher verteilt.

Neben den Veranstaltern zieht auch die Polizei eine positive Olma-Bilanz: «Gesamthaft wurden weniger Interventionen als in den Jahren vor der Pandemie verzeichnet», schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Dennoch mussten Polizisten sieben Mal aufgrund von aggressiven Personen intervenieren und zusätzlich sechs Mal wegen Auseinandersetzungen gerufen werden. Einige Personen, meist Kinder, wurden wären der elf Tage als vermisst gemeldet. Laut der Stapo konnten sie aber jeweils wieder schnell gefunden werden. Zudem wurden 46 Bussen wegen öffentlichen Urinierens ausgeschrieben.

571 Ordnungsbussen wegen Falschparkens

Zu reden gaben in diesem Jahr besonders Wildparker an der Olma. Anwohner beklagten sich, dass kein Tag vergehe, an dem nicht mehrere Fahrzeuge ausserhalb der blauen Zone abgestellt werden. Dies, obwohl die für die Messebesuchenden zur Verfügung gestellten Parkplätze am Breitfeld laut Polizei seit Jahren noch nie ausgelastet worden sind.