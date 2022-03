EM-Qualifikation – Trotz Überzahl – U-21-Nati verliert gegen die Niederlande

30 Minuten spielte die Schweiz in Überzahl. Doch die Nati verliert mit 0:2.

Dabei spielte man 30 Minuten in Überzahl.

Im vergangenen Oktober endete das Hinspiel in Lausanne 2:2. Damals vergab die Nati einen 2:0-Vorsprung. Das sollte dem Team von Mauro Lustrinelli nicht mehr passieren. Das Problem: Im Vergleich zum Hinspiel waren die Niederländer von Beginn an die dominierende Mannschaft. In der ersten Halbzeit musste die Nati zurückstecken, konnte sich aber auf den starken Lugano-Goalie Amir Saipi verlassen. Ausserdem wurde ein Gegentreffer wegen Abseits aberkannt.