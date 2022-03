Unter paralympischer Flagge : Trotz Ukraine-Krieg sind Russland und Belarus bei Paralympics dabei

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat am Mittwoch entschieden, dass Athletinnen und Athleten der beiden Länder unter der paralympischen Flagge antreten dürfen.

Sportler aus Russland und Belarus dürfen trotz des Ukraine-Krieges bei den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Athleten beider Länder dürfen als neutrale Athleten dabei sein. Das heisst, sie treten unter der paralympischen Flagge an und werden nicht in den Medaillenspiegel aufgenommen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) nach einer Sitzung seines Governing Boards am Mittwoch bekannt.