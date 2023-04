Österreich: Klima-Aktivistin blockiert trotz drohender Ausschaffung weiter

Über Ostern kam es auch am Gotthard zu einer Strassenblockade.

Anja Windl hat erneut an einer Strassenblockade der «Letzten Generation» teilgenommen.

Nun hat sie sich am Dienstag erneut an einem Protest beteiligt.

Weil sie sich wiederholt an Protestaktionen beteiligte, droht Anja Windl die Abschiebung.

Am Dienstag kam es in der Grazer Innenstadt erneut zu Sitzprotesten der «Letzten Generation», die den Verkehr in Teilen der steirischen Landeshauptstadt kurzfristig lahmlegten. Mehrere Aktivisten klebten sich auf einen Zebrastreifen – darunter auch Anja Windl. Allen Abschiebe-Drohungen zum Trotz – letzte Woche wurde sie über drei Stunden von der Fremdenpolizei verhört – wagte die 25-jährige gebürtige Deutsche erneut den Weg auf die Strasse, wie Heute.at schreibt.