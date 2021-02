Zürich : Trotz vollen Plätzen hielten sich Menschen gut an Abstandsregeln

Am Samstag lockte das frühlingshafte Wetter viele Menschen nach draussen in die Natur. In der Stadt Zürich war es besonders am Seebecken sowie in Parks und an Flüssen besonders voll. Laut Polizei haben sich die Personen dennoch gut an die Hygienevorschriften gehalten.