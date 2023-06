Flüchtiger Einbrecher in Obfelden von Polizei gefasst

Der Vorfall hat sich in der Nähe des Bahnhofs in Affoltern am Albis zugetragen.

Der Mann, der am Freitagabend in Affoltern am Albis vor der Polizei floh, konnte am Sonntag gefasst werden – das gab die Kantonspolizei Zürich in einer Pressemitteilung bekannt. Ein Fahnder der Kantonspolizei Zürich sah und erkannte den flüchtigen Einbrecher kurz nach 11.30 Uhr auf offener Strasse in Obfelden. Der Polizist folgte dem 31-jährigen Schweizer und konnte ihn kurze Zeit später in einem Einkaufsgeschäft stellen und festnehmen. Der Mann wird nun seine Haftstrafe antreten müssen.