Paris Hilton verbringt Zeit auf Maui

Unternehmerin Paris Hilton wurde beim Planschen am Strand von Wailea mit ihrem Sohn Phoenix und Ehemann Carter Reum (42) gesichtet. Laut der «Daily Mail» reiste das Paar am selben Tag an, wie das Feuer ausbrach: dem 8. August. Trotz Shitstorm auf Social Media setzt die 42-Jährige ihre Ferien fort. Laut einer Quelle aus ihrem Umfeld unterstütze sie aber die Behörden vor Ort. Der Insider erzählte gegenüber «Mirror», dass Paris und Carter unter anderem Spenden an Schutzunterkünfte getätigt haben. In ihrer Story postete sie Links zu Hilfsorganisationen, die vor Ort sind.