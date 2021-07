Gästelisten fehlen : Trotz Zertifikat-Pflicht kämpfen Clubs mit Corona-Fällen

Trotz Covid-Zertifikat waren in den vergangenen Wochen immer wieder infizierte Personen in den Diskotheken unterwegs.

Neben Zürich kam es auch im Kanton Luzern sowie in Basel und in Bern zu Infektionen in Clubs und Lokalen.

Solche Ansteckungen im Nachtleben mehren sich. So gab es in Basel in den vergangenen Tagen vier positive Fälle. Möglicherweise haben sich all in derselben Nacht im selben Lokal angesteckt. Ähnliche Meldungen gibt es aus dem Kanton Luzern sowie aus Bern. Bei den Fällen aus Bern sollen die zwei erkrankten Personen ein gültiges Zertifikat besessen haben und nach dem Besuch von je einem Event positiv getestet worden sein, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.