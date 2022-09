SNB-Entscheid: Trotz Zins-Hammer – Inflation bleibt mindestens bis nächsten Sommer hoch

SNB-Präsident Thomas Jordan gab am Donnerstag eine Leitzinserhöhung bekannt.

Die Schweizerische Nationalbank erhöht am Freitag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent und läutet damit das Ende der Negativzinsen ein. Die Folgen können sich aber noch in die Länge ziehen.

Wie lange es konkret dauern kann, bis du den Entscheid in folgenden Bereichen spürst, sagt Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin.

Aktien: sofort

«Der Aktienmarkt reagiert im Nu auf Veränderungen», sagt Junius. Weil die Anleger den Schritt der SNB aber erwartet haben, entwickelte sich der wichtigste Schweizer Aktienindex SMI am Donnerstag ähnlich wie die internationalen Märkte.

Bankkredite: wenige Wochen

«Banken brauchen ein paar Wochen, bis sie die Veränderungen eingepreist haben», so Junius. Dann passen sie die Zinsen für Kredite wie etwa den Hypothekarzins an die Leitzinserhöhung an. Noch etwas länger dauere es, bis die Zinsen aufs Sparkonto steigen. Die Bank WIR preschte aber bereits mit einem leichten Zinsanstieg von 0,05 auf 0,15 Prozent aufs Sparkonto vor.