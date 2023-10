Trotze Verbot – Pro-Palästina-Demo zog durch Basel

Die Demo hatte sich um etwa 19 Uhr auf dem Claraplatz formiert und zog zehn Minuten später los, wie der freie Journalist Raimond Lüppken berichtet. Der Zug, der aus «etwa 600 Personen» bestand, zog nach einer Ansprache in der Folge die Klybeckstrasse hoch. Auf der Höhe der Haltestelle Ciba löste er sich dann gegen 20 Uhr allmählich auf.

«Die Menge skandierte Parolen», so der Beobachter. Der Zug sei friedlich durch die Strasse gezogen, doch zuvor seien einige Personen «weggejagt» worden, die die Demonstranten kritisiert hatten. Die Polizei sei mit einigen Mannschaftswagen vor Ort gewesen, habe aber nicht eingegriffen. «Die Kantonspolizei liess die Kundgebung aus Gründen der Verhältnismässigkeit laufen. Bisher sind keine Sachbeschädigungen bekannt», sagt Kapo-Sprecher Stefan Schmitt.

Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zuges trugen Transparente und Ballons in Rot und Grün. Es habe sich weniger um eine Friedens- als eine Pro-Palästina-Kundgebung gehandelt, so der News-Scout. «Die Mehrheit waren ganz klar radikale Befürworter der palästinensischen Sache», so der News-Scout. Darunter hätten sich offenbar auch kommunistische und kurdische Aktivisten befunden.