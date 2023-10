True-Crime-Fan Jung Yoo-jung beging selbst einen Mord

1 / 7 Yoo-jung Jung aus Südkorea ist True-Crime-Fan – und wurde im Mai 2023 selbst zur Mörderin. «Aus Neugier», wie sie nach ihrer Verhaftung erklärte. Screenshot Youtube/JoongAng Ilbo Wie sie vorgehen sollte, hatte die 23-Jährige zuvor gegoogelt und in der Bibliothek recherchiert. Das ergaben die polizeilichen Ermittlungen. Ihr Opfer hatte sie über eine Nachhilfe-App kontaktiert: Sie hatte sich als Mutter ausgegeben, deren Tochter Hilfe beim Englischlernen benötige. Busan Metropolitan Police Agency Zum vereinbarten Termin erschien sie dann selbst – in Schuluniform. (Im Bild: die Täterin auf einer Aufnahme einer Überwachungskamera) Screenshot Youtube/SBS

Darum gehts In Südkorea wurde ein True-Crime-Fan zur Mörderin.

Wie sie dabei vorgehen kann, hatte sie im Internet und in einer Bücherei recherchiert.

Das und der Hinweis eines Taxifahrers, der sie und die Leiche zum Ablageort fuhr, brachten die Polizei auf ihre Schliche.

Aus Spass wurde mit einem Mal tödlicher Ernst. So lässt sich die Geschichte von Yoo-jung Jung aus Südkorea kurz zusammenfassen. Denn die 23-Jährige, die von koreanischen Medien als «leidenschaftlicher True-Crime-Fan» bezeichnet wird, beliess es nicht beim Lesen und Schauen von Geschichten über echte Morde, sondern schritt im Mai 2023 selbst zur Tat – «um zu sehen, wie sich das anfühlt», wie sie später erklärte.

Ihr Opfer

Wie sie vorgehen sollte, hatte die 23-Jährige zuvor gegoogelt und in der Bibliothek recherchiert. Das ergaben die polizeilichen Ermittlungen. Nicht endgültig geklärt ist dagegen, nach welchen Kriterien sie ihr Opfer – eine junge Frau in ihren 20ern aus der südkoreanischen Hafenstadt Busan – ausgewählt hat. Laut Soo Jung Lee, einer Kriminalpsychologin an der Kyonggi-Universität in Seoul, dürfte deren Renommee eine Rolle gespielt haben.

Ermordete hatte alles, was die Täterin nicht hatte

Die Getötete, deren Name nie öffentlich bekannt gegeben wurde, soll eine renommierte Universität besucht und als Nachhilfelehrerin gearbeitet haben (siehe Box). «Sie war eine der beliebtesten Nachhilfelehrerinnen in der App», in der Schüler und Nachhilfelehrer zusammenfinden können, zitiert die koreanische Tageszeitung «Korea JoongAng» Daily die Kriminalpsychologin Lee. Das Leben der Täterin soll das genaue Gegenteil gewesen sein: Berichten zufolge lebte sie nach Abschluss der High School fünf Jahre lang isoliert und war nie erwerbstätig. Lee nimmt an, dass Jung die Frau bewundert hat und nach deren Tod ihren Platz einnehmen wollte. Wohl deshalb habe sie eine Frau in ihrer Altersgruppe getötet, so die Vermutung.

Falsche Tatsachen vorgegaukelt Jung näherte sich ihrem Opfer über die Nachhilfe-App, auf der die junge Akademikerin ihre Dienste anbot. Sie gab sich als Mutter aus, deren Tochter Hilfe beim Englischlernen benötige. Zum vereinbarten Termin erschien sie dann selbst – in Schuluniform – und erstach die Nachhilfelehrerin. Anschliessend soll sie die junge Frau zerstückelt und in einem Koffer in die Nähe des Nakdong-Flusses gebracht haben. Den Koffer hatte sie nach ihrer Tat seelenruhig von sich zu Hause geholt, wie Überwachungskameras zeigten. Weil ihre eigene Kleidung blutig war, trug sie die Kleider ihres Opfers. «Um es so aussehen zu lassen, als ob das Opfer verschwunden wäre, behielt Jung das Handy, den Ausweis und das Portemonnaie der Ermordeten», sagte die Polizei laut The Chosun Ilbo.

So erklären die Profilerinnen und Profiler die Tat

«Es sieht so aus, als ob infolge der langen Isolation Jungs Psychopathie erwacht ist», zitiert die Zeitung «JoongAng Ilbo» die Profilerin Sang-hoon Bae von der Woosuk University. Die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass die Täterin nicht in der Lage gewesen sei, zwischen der Realität und der virtuellen Welt der Morde, in die sie sich begab, zu unterscheiden. Jung selbst gab an, die junge Nachhilfelehrerin «aus Neugier» getötet zu haben, nachdem sie so viel von echten Kriminalfällen gelesen, gehört und gesehen hatte.

Dazu passt, dass Jung völlig ruhig mit der Leiche umging, so die Ermittler. «Normalerweise gerät eine Person in Panik und hat Angst, wenn sie jemanden tötet, selbst wenn es sich um einen Kriminellen handelt», so Lee gegenüber YTN. Entsprechend sei das Verhalten der Täterin «sehr ungewöhnlich».

So kamen ihr die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur

Dass der Mord an der Nachhilfelehrerin rasch aufgeklärt werden konnte, ist dem Taxifahrer zu verdanken, der die Täterin zum Fluss gefahren hatte. Er kontaktierte die Polizei, die daraufhin die Überreste des Mordopfers sicherstellte. Die daraufhin am 27. Mai festgenommene Jung bestritt, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben.

Doch als mehrere Beweisstücke gefunden wurden, darunter Aufnahmen von Überwachungskameras, blutbeflecktes Gepäck und der Personalausweis des Opfers, erklärte sie, dass eine andere Person die Nachhilfelehrerin getötet und sie nur die Leiche entsorgt habe. Dann behauptete sie, die Lehrerin versehentlich bei einem Streit umgebracht zu haben. Erst als ihr die vielen Google-Suchen zum Thema perfekter Mord nachgewiesen wurden, gab sie zu, die Frau gezielt getötet zu haben. Weiter sagte sie, sich für das zu schämen, was sie getan hatte. Sie sei verrückt gewesen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen, ob sie wirklich eine Psychopathin ist. Ungeachtet dessen wurde Jung wegen Mordes angeklagt.

Was hältst du vom True-Crime-Genre? Ich bin totaler Fan. Ich bin interessiert, doch nicht jeder Fall packt mich. Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht. Es lässt mich ziemlich kalt.

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Wissen» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!