Fall Gabby Petito - True Crime Fans gehen mit Tiktok auf Spurensuche

Auf dem sozialen Medium Youtube gibt es bereits jetzt True Crime Dokumentationen über den Fall von Gabby. 60 Minutes Australia stellt die Frage, ob man die junge Bloggerin hätte retten können, wenn die Polizisten, welche das Paar vor der Ermordung von Gabby auf der Strasse angehalten haben und die beiden über Nacht separierten, die Situation richtig gedeutet hätten. Denn die Polizisten sollen lauf 60 Minutes Australia ursprünglich gedacht habe, dass Brian das Opfer sei. Die Doku enthält auch ein Interview mit Nina Angelo and Matthew England, welche zu den letzten Personen gehörten, die Gabby lebend gesehen haben. Die beiden beobachteten Gabby und Brian bei einem hitzigen Streit in einem Restaurant.

Familienblogger bringen ausschlaggebenden Hinweis für den Fund von Gabbys Leiche

Tiktokerin nimmt Brian Laundrie nichtsahnend per Anhalter mit

Miranda Baker, eine US-amerikanische Tiktokerin hat gemeinsam mit ihrem Freund am 29. August mit Brian, den sie über Tiktok kennt, Kontakt gehabt. Sie nahmen ihn mit, da sie in die gleiche Richtung mussten. Sie beschreibt den seltsamen Hergang der Interaktion mit Brian und weist daraufhin, was für Kleidung er am 29. August getragen hat. Angeblich wollte er plötzlich aus dem Auto, als er merkte, dass sie an einen anderen Ort fuhren und sagte er wolle sich eine andere Mitfahrgelegenheit suchen. Miranda kam es auch seltsam vor, dass Brian erzählte, er sei seit Tagen campen, war er doch sauber und roch auch nicht wie ein Camper, der tagelang unterwegs war.