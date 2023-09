Trüllikon ZH: Eltern erheben Vorwürfe gegen Schulleiter und Lehrerin

Weil die Kritik an der Schule abprallte, wandten sich die besorgten Eltern an andere öffentliche Stellen.

Das ist passiert

Kinder hatten Angst

Lehrerpaar dokumentierte Privatleben der Schüler

Ihre Bedenken meldeten die Eltern deshalb den öffentlichen Stellen: Drei Mütter wandten sich an die Ombudsstelle des Kantons Zürich. Informiert wurde auch das Volksschulamt (VSA). Dieses schreibt, dass beim Kanton innerhalb dreier Jahre zwei Aufsichtsbeschwerden gegen die Schule Trüllikon eingegangen seien. In beiden Beschwerden ging es um das Lehrerpaar. Zudem hätten sich telefonische Anfragen dazu im Rechtsdienst gehäuft.

Eine weitere Mutter wandte sich auch an den Bezirksrat: Dies, nachdem das Ehepaar Widmer «minutiös und detailliert» Informationen über ihre Familie in einem Journal festgehalten hatte. Dokumentiert wurde beispielsweise, dass die Mutter am Tag zuvor mit dem Kind Ski fahren gewesen sei und das Kind nun müde wirke. Festgehalten ist in den Notizen auch ein abendliches Raclette-Essen bei den Grosseltern, bei dem es spät geworden sei.