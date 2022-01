Deitingen SO : Trümmer schlagen bei Unfall auf der A1 in Auto im Gegenverkehr ein

Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A1 in Deitingen SO zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto prallte so heftig in die Mittelleitplanke, dass Trümmer in den Gegenverkehr flogen und ein entgegenkommendes Auto beschädigten.