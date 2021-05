«Langer Marsch 5B» - Trümmerteile der China-Rakete stürzen in Indischen Ozean

Das ist das erste Bild der Weltraumrakete. Eine sich unkontrolliert bewegende chinesische Weltraumrakete, die am Samstag oder Sonntag in die Erdatmosphäre eintreten soll, sorgt für Nervosität. Es ist dem italienischen Astrophysiker Gianluca Masi gelungen, die Raketenstufe aufzunehmen.

Teile einer chinesischen Rakete sind am Sonntagmorgen in den Indischen Ozean abgestürzt.

Die Reste einer chinesischen Rakete vom Typ Langer Marsch-5B sind in der Nacht zum Sonntag in die Erdatmosphäre eingedrungen und dann über dem Indischen Ozean abgestürzt. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, das 18 Tonnen schwere Objekt sei um 4.24 MESZ in die Erdatmosphäre eingetaucht und zerfallen. Für die Absturzstelle im Meer wurde der genaue Längen- und Breitengrad angegeben.