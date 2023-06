US-Küstenwache informiert: «Ich spreche den Familien mein tiefes Beileid aus» – U-Boot-Insassen sind tot

Seit Sonntagvormittag (Ortszeit) wird im Atlantik ein Touristen-Tauchboot vermisst. Die Titan war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab. Unklar ist, ob das Boot noch intakt ist und wo es sich befindet. Nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions hatte die 6,70 Meter lange Titan ausreichend Sauerstoff an Bord, um fünf Menschen für 96 Stunden zu versorgen – dieses Zeitfenster dürfte sich nach Schätzungen der Suchtrupps am Donnerstagmittag geschlossen haben. (dpa/jar)