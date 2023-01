Mann stirbt nach Bergung aus der eiskalten Limmat

In der Nacht auf Samstag entdeckte eine Passantin in der Limmat einen leblosen Körper und alarmierte die Polizei. (Symbolbild)

Kurz vor zwei Uhr alarmierte eine Passantin die Stadtpolizei Zürich, weil sie Höhe Neumühlequai 30 eine leblose Person in der Limmat treibend entdeckt hatte. Die Wasserschutzpolizei konnte den Mann in der Folge bergen und sofort erste Reanimationsmassnahmen einleiten, wie die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung schreibt. Das Wasser in der Limmat hat derzeit eine Wassertemperatur von nur etwa sieben Grad.