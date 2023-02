Basel: «Trugen Gesichtsmasken» – Mann (28) von hinten von vier Personen attackiert

Ein Mann wurde am Donnerstagabend von vier unbekannten Angreifern in der Reinacherstrasse attackiert.

Am Donnerstag haben vier Unbekannte in der Reinacherstrasse gegen 18.50 Uhr einen 28-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Nach der Attacke flüchteten die Vier in unbekannte Richtung, so die Meldung der Staatsanwaltschaft vom Freitag. Gestohlen wurde dabei nichts. Der Mann musste vor Ort medizinisch behandelt werden.