Tim Gionet, bekannt als «Baked Alaska», einer der Capitol-Stürmer, wurde erst kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet. Das hielt ihn nicht davon ab, live aus dem Gebäude zu streamen, während verängstigte Kongress-Mitarbeiter sich in Sicherheit brachten. Dabei trug er keine Maske. Während seines Livestreams, den er auf dem Portal DLive veröffentlichte, führte er über 20 Minuten lang Interviews mit Trump-Anhängern, er benutze auch ein Bürotelefon und versuchte Präsident Trump zu erreichen. Auch gab Gionet im Livestream bekannt, dass er gerne in einem der Büros schlafen würde.

Bei einem Türsteher angesteckt?

Gionet wurde auch ohne Maske in einer Menschenmenge vor dem Capitol gesehen. Dabei veröffentlichte er erst am Montag ein Video, in dem er bekannt gab, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dies schreibt das Newsportal «The Daily Dot». Im Video sagt der Rechtsaktivist, er habe sich bei einem Türsteher mit dem Virus angesteckt, der ihm ins Gesicht gespuckt habe. Nun plane er, das Establishment zu verklagen.