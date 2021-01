Auch in anderen Bundesstaaten blieben Trumps Anhänger wortwörtlich alleine in ihrem Protest.

In New York aber kreuzte nur ein einziger Demonstrant auf. «Ich hoffte, es kommen Tausende», zeigte er sich enttäuscht.

Mark Leggiero steht vor dem Capitol des Bundesstaats in New York. Er hält eine US-amerikanische Flagge in der Hand. Sein Militär-Käppi hat er tief ins Gesicht gezogen. Leggiero ist gekommen, um gegen den Amtsantritt von Joe Biden zu demonstrieren. Gefolgt ist ihm: niemand.

In der ganzen USA wappneten sich die Sicherheitskräfte für einen Aufstand der Trump-Anhänger am Tag der Vereidigung von Joe Biden. Nach dem Sturm aufs Capitol von Trump-Anhängern am 6. Januar befürchtete die Polizei ähnliche Ausschreitungen. An den meisten Orten, auch in der Hauptstadt Washington D.C. selbst, blieb die Lage ruhig.