Chefin der Capitol-Polizei : «Trump-Anhänger wollen Capitol in die Luft sprengen»

Mitglieder von Milizen, die schon beim Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar dabei waren, spielen offenbar mit dem Gedanken eines Anschlags, wie die Chefin der Capitol-Polizei sagt.

Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump planen offenbar einen schweren Anschlag auf das Capitol in Washington. «Wir wissen, dass Mitglieder der Milizgruppen, die am 6. Januar das Capitol gestürmt haben, planen, das Capitol in die Luft zu jagen und so viele Abgeordnete wie möglich töten wollen», sagte die amtierende Chefin der Capitol-Polizei, Yogananda Pittman, zu Mitgliedern des US-Kongresses.