Marjorie Taylor Greene : Trump-Anhängerin vergleicht Maskenpflicht mit Holocaust

Im Repräsentantenhaus müssen Abgeordnete Maske tragen. Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene hält nichts davon, vergleicht die Pflicht gar mit dem damaligen Tragen eines Judensterns. Viele sind empört. Doch statt sich zu entschuldigen, doppelt sie nach.

Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene hat die Maskenpflicht im US-Repräsentantenhaus mit dem Holocaust verglichen und so Empörung ausgelöst. Greene – eine glühende Anhängerin von Ex-Präsident Donald Trump – hatte die Maskenpflicht im Sender Real America’s Voice mit der Pflicht des Tragens eines Judensterns in Verbindung gebracht und gesagt: «Wissen Sie, wir können auf eine Zeit in der Geschichte zurückblicken, in der Menschen gesagt wurde, sie müssten einen goldenen Stern tragen, und sie wurden definitiv wie Bürger zweiter Klasse behandelt, so sehr, dass sie in Züge gesteckt und in Gaskammern in Nazi-Deutschland gebracht wurden.»