Mit Falschaussage konfrontiert

Trump beendet abrupt Pressekonferenz

Von einer Journalistin auf eine Falschaussage bezüglich des Veteranen-Gesundheitsprogramms angesprochen, verlässt US-Präsident Trump eine Medienkonferenz.

US-Präsident Trump hat unerwartet eine Pressekonferenz in seinem New Jersey Colf Club beendet. Wie «CNN» berichtet, hat Trump bereits über 150-Mal fälschlicherweise behauptet, dass das Veterans-Choice-Programm (VCP) von ihm ins Leben gerufen wurde. «Während Jahrzehnten haben sie es versucht, doch kein Präsident hat es jemals durchgesetzt. Wir haben es geschafft», so Trump.