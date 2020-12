Russland-Ermittlungen : Trump begnadigt früheren Wahlkampfberater

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump macht von seinem Recht Gebrauch, Begnadigungen auszusprechen.

Dieser war infolge der Russland-Ermittlungen von Robert Mueller wegen Falschaussage gegenüber der Bundespolizei FBI zu zwei Wochen Haft verurteilt worden. «Die heutige Begnadigung korrigiert das Unrecht, das Muellers Team so vielen Leuten angetan hat», hiess es am Dienstagabend in der Begründung.