Madame Tussauds : Trump begrüsst Gäste in New York mit Maske – als Wachsfigur

Maskenmuffel Donald Trump erinnert im wiedereröffneten Wachsfigurenkabinett am Times Square in Manhattan die Gäste, beim Selfie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Wachsfigur von US-Präsident Donald Trump im nach einer Corona-Pause wiedereröffneten New Yorker Touristenmagnet Madame Tussauds begrüsst die Besucher nun mit Maske. Das Wachsfigurenkabinett am Times Square in Manhattan hatte im März wegen der Pandemie geschlossen und vor wenigen Tagen die Türen wieder aufgemacht – mit eingeschränkten Öffnungszeiten, Besucherkapazitäten sowie Abstands- und Hygieneregeln.