Spott auf Twitter

Trump behauptet, dass Pandemie Zweiten Weltkrieg beendet hat

US-Präsident Donald Trump hat mit einer gleich mehrfach falschen Behauptung über den vermeintlichen Einfluss einer Pandemie auf den Zweiten Weltkrieg für Spott gesorgt.

«Alle Soldaten waren krank», sagte Donald Trump an einer Medienkonferenz.

«1917, so heisst es, war die grosse Pandemie sicherlich eine schreckliche Sache, bei der sie zwischen 50 und 100 Millionen Menschen verloren haben – sie beendete wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg, alle Soldaten waren krank.» Das sagte US-Präsident Donald Trump am Montag an einer Medienkonferenz.