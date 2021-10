Medienberichte : Trump behindert Ermittlungen zu Capitol-Attacke

Der frühere US-Präsident soll laut Zeitungsberichten vier frühere Mitarbeiter aufgefordert haben, nicht vor einem Kongressausschuss zur Erstürmung des US-Capitols auszusagen.

Soll sich in einem Schreiben an seine früheren Vertrauten Mark Meadows, Kash Patel, Dan Scavino und Steve Bannon gewandt haben: Der frühere US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge mehrere seiner früheren Berater an einer Aussage vor einem Kongress-Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Capitols am 6. Januar hindern. Das Online-Portal «Politico» und die Zeitung «Washington Post» berichteten am Donnerstag, Trump habe von Mark Meadows, Kash Patel, Dan Scavino und Steve Bannon verlangt, nichts zu der Untersuchung des US-Repräsentantenhauses beizutragen.