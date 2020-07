«Niemand sonst schafft den Test»

Trump brüstet sich mit Ergebnissen von Demenz-Test

Der US-Präsident Donald Trump hat mit einem Test zu seinen kognitiven Fähigkeiten blamiert. Es handelte sich um aber um einen Demenztest.

So mussten fünf Nomen in die richtige Reihenfolge gebracht und einige Minuten später in dieser Sequenz repetiert werden. Die Begriffe lauteten: Person – Woman – Man – Camera – TV. Auf Deutsch: Person – Frau – Mann – Kamera – Fernseher. «Der Arzt sagte, das sei alles andere als einfach, und niemand sonst würde das schaffen. Für mich war das aber so einfach», so Trump. Dafür habe er von seinem Arzt sogar «Extrapunkte» erhalten.