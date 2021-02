Einen Monat nach seinem Rücktritt wird Donald Trump erstmals öffentlich eine Rede halten: Am Sonntag wird der ehemalige US-Präsident an der CPAC-Konferenz – einer konservativen Versammlung von republikanischen Aktivisten sowie Parlamentariern in Florida – wieder hinter dem Rednerpult stehen. Gemäss der Nachrichtenagentur «AFP» werde im Mittelpunkt der Rede die «katastrophale» Amnestie- und Grenzpolitik seines Nachfolgers Joe Biden sowie «die Zukunft der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung» stehen.