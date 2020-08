Whistleblower

Trump erwägt Begnadigung von Edward Snowden

US-Präsident Donald Trump will sich mit dem Fall des weltbekannten Whistleblowers Edward Snowden befassen.

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben eine Begnadigung des weltbekannten Whistleblowers Edward Snowden. «Ich werde anfangen, mir das anzugucken», sagte Trump am Samstag auf einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey. Er verwies darauf, dass sowohl im linken wie auch im rechten Lager unterschiedliche Meinungen über Snowden herrschten. Der ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter hatte 2013 zahlreiche Geheimdokumente und Spionagepraktiken enthüllt.