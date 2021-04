Filmreife Flucht : Trump-Fan wollte in die Schweiz flüchten – und wurde blutverschmiert verhaftet

Jeffrey Sabol wollte nach dem Sturm des Capitols in den USA in die Schweiz abhauen. Der Plan ging schief. Die Polizei verhaftete ihn in seinem Auto – blutverschmiert und mit schweren Schnitten in Arm und Oberschenkel.