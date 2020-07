vor 44min

«Make America Great Again»

Trump-Flagge weht über Migros-Filiale

Pünktlich zum Unabhängigkeitstag der USA brachte eine Person am Samstag eine Trump-Flagge an der Solothurner Migros-Filiale an. Wer sich den Scherz erlaubt habe, sei nicht bekannt, so die Migros.

von Daniel Krähenbühl

1 / 3 Diese «Maga»-Flagge wehte über das Wochenende auf der Migros-Filiale in Solothurn. Leser-Reporter Wer die Flagge aufgehängt habe, sei jedoch nicht in Erfahrung zu bringen, sagt die Migros. Leser-Reporter Die Filiale befindet sich an der Wengistrasse 13 in Solothurn. Google Maps

«Make America Great Again»: Nicht nur bei den zahlreichen US-Rallys von Donald Trump, sondern auch auf der Migros-Filiale an der Wengistrasse in Solothurn war der altbekannte Trump-Slogan zu lesen. Leser-ReporterJ. Brüngger ist die Flagge am Samstag, 4. Juli, aufgefallen. «Passend zum Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika», sagt Brüngger. «Jemand muss diese vom Migros-Gebäude aus aufgehängt haben.» Er und seine Familie hätten über den Scherz lachen müssen. «Da hat sich jemand einen Streich erlaubt.»

Dass der Gebäudeabschnitt, an dem die Flagge hängt, der Migros gehört, bestätigt Daniela Lüpold, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Aare. Wer sich den Scherz erlaubt habe, habe man aber nicht in Erfahrung bringen können. «Es ist uns nicht bekannt, wer diese Fahne auf dem Dach der Liegenschaft aufgehängt hat.» In der Zwischenzeit sei die Flagge wieder entfernt worden.

«Zusammenhang mit Rauswurf der ‹Mohrenköpfe›»

Für Mandu dos Santos Pinto, Mit-Initiator der Allianz «Exit Racism Now!» ist klar, dass die Migros den Urheber der Aktion ausfindig machen muss. «Dass es überhaupt möglich ist, dass die Flagge über das ganze Weekend aufgehängt bleiben kann, wirft Fragen auf.» Einen Zusammenhang mit dem Rauswurf der Dubler-«Mohrenköpfe» aus dem Sortiment liege auf der Hand. «Die Migros-Genossenschaft hat in dieser Angelegenheit Position bezogen, was sehr positiv zu werten ist», sagt dos Santos Pinto. «Dass jetzt aber jemand versucht, mit einem ausländischen Slogan politischen Wahlkampf zu betreiben, eher weniger.»