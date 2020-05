«Er tötet uns»

Trump geht wieder golfen und erntet Kritik

Das erste Mal seit dem Lockdown ist der Präsident wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen – dem Golfen. Er erhält Unterstützung, aber nicht alle finden das angemessen.

Donald Trump spielte sowohl am Samstag als auch am Sonntag Golf – das erste Mal seit Wochen.

Nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie ist US-Präsident Donald Trump am Wochenende wieder golfen gegangen – inmitten der Bemühungen, das Land wieder zu etwas Normalität zurückzubringen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag besuchte Trump einen seiner Golfclubs unweit der Hauptstadt Washington. Seine Gegner reagierten darauf mit Kritik. Trumps voraussichtlicher Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, etwa schrieb am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, fast 100’000 Menschen in den USA seien durch die Pandemie ums Leben gekommen, viele Millionen hätten ihren Job verloren – und der Präsident verbringe den Tag beim Golfen.