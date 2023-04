Nach Gerichtsverhandlung: Trump hält Rede – Melania fehlt

Der ehemalige Präsident der USA äusserte sich dazu in einer Rede, die er in seinem Anwesen in Mar-a-Lago, Florida hielt.

«Ich habe eine grossartige Familie und sie haben einen fantastischen Job gemacht, den wir sehr schätzen. Sie haben viel durchgemacht», so zitiert die «New York Post» den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der nach seinem ersten Verhandlungstag vor Gericht zu etwa 400 Anhängern sprach. Trump nutze die Gunst der Stunde, um in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida ordentlich gegen Alvin Bragg, den Staatsanwalt, der Trump unter anderem wegen der Causa Stormy Daniels vor Gericht brachte, zu schiessen. Gleichzeitig hielt er grosse Lobeshymnen auf seine Familie. Nur seine Frau lobte er nicht nochmal gesondert – aber die war ja ohnehin nicht da.

Fast seine ganze Familie ist da – nur Melania fehlt unentschuldigt

Trump bei seiner Rede am Dienstag in seinem Anwesen in Mar-a-Lago, Florida. Rund 400 Anhänger feierten ihn dabei – seine bessere Hälfte ist allerdings nicht zugegen.

Hat die ehemalige First Lady genug von ihrem Mann?

Dass Melania bei der Rede ihres Mannes unauffindbar war, sagt für manche mehr als 1000 Worte. So tweetete Michael LaRosa, ehemaliger Sprecher der aktuellen First Lady, Jill Biden: «Melania Trumps Abwesenheit sagt alles. «Bevor Trump in der Tür erschien, hielt ich den Atem an und wartete darauf, ob die ehemalige First Lady an seiner Seite sein würde (…). Dieses Bild hätte so viel Macht gehabt». Schon lange kursieren Gerüchte darüber, dass sich die ehemalige First Lady von Trump scheiden lassen will. Das letzte Mal wurde sie vor einer Woche mit Trump gesehen.