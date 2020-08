USA

Trump heizt Handelsstreit mit Kanada wieder an

Neue Strafzölle auf kanadische Aluminium-Importe – denn für den US-Präsidenten steht fest, Kanada vernichte immer noch Arbeitsplätze in den USA. Die Regierung in Ottawa reagiert umgehend.

Kanadische Firmen würden Arbeitsplätze in den USA vernichten, so Trump.

US-Präsident Donald Trump heizt den Handelsstreit mit Kanada wieder an. Einige Aluminium-Importe aus Kanada werden erneut mit zehnprozentigen Sonderzöllen belegt, wie der Republikaner am Donnerstag im US-Bundesstaat Ohio sagte. Er habe ein entsprechendes Dekret zum Schutz der amerikanischen Wirtschaft unterzeichnet.

Trump warf Kanada bei seiner Rede vor Angestellten des Waschmaschinen-Herstellers Whirlpool vor, den US-Markt mit Billigprodukten zu fluten und Arbeitsplätze in den USA zu vernichten. «Die kanadischen Aluminium-Hersteller haben ihr Versprechen gebrochen.» Die Zusage sei aber die Grundlage gewesen, die vorherigen Sonderzölle 2019 aufzuheben.

Kanada: Ungerechtfertigtes Vorgehen

Die Regierung in Ottawa reagierte prompt und kündigte Vergeltungsmassnahmen in ähnlichem Umfang an. Das US-Vorgehen sei unbegründet und inakzeptabel. Im Jahr 2018, als Trump den Handelsstreit mit Stahl- und Aluminium-Zöllen gegen die Nachbarn Kanada und Mexiko vom Zaun brach, reagierte Kanada mit Sonderabgaben auf US-Produkte wie Ketchup und Bourbon.