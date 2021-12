Chris Wallace : Trump-kritischer Moderator wechselt von Fox zu CNN

18 Jahre lang moderierte Chris Wallace bei Donald Trumps Lieblingssender Fox. Nun zieht er weiter.

Am 19. September 2020 moderierte Wallace (Mitte) für Fox News das erste TV-Duell zwischen Joe Biden (links) und Donald Trump.

Der bekannte US-Moderator Chris Wallace hat nach 18 Jahren seinen Abschied vom konservativen TV-Sender Fox News verkündet. «Ich möchte etwas Neues ausprobieren», sagte er am Sonntag bei seinem letzten Auftritt in der Polit-Talkshow «Fox News Sunday». Kurz darauf gab Fox-Konkurrent CNN bekannt: «Wir sind begeistert, Chris Wallace bei CNN als Moderator für CNN Plus willkommen zu heissen.»