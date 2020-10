Nach Erkrankung : Trump laut Leibarzt negativ auf Coronavirus gestestet

Nach Angaben des Leibarztes von US-Präsident Donald Trump wurde er negativ auf das Coronavirus getestet. Mehrere Schnelltests seien an «aufeinanderfolgenden Tagen» negativ ausgefallen.

Der US-Seuchenexperte Dr. Anthony Fauci fühlt sich in einem Trump-Wahlclip falsch zitiert. Den Satz «Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr tun könnte» hatte Fauci in einem Interview im März gesagt.

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes negativ auf das Coronavirus getestet worden. Schnelltests seien an «aufeinanderfolgenden Tagen» negativ ausgefallen, erklärte Sean Conley am Montag in einer Mitteilung. Er fügte hinzu, dass neben den Antigentests auch andere Labordaten hinzugezogen worden seien, um zu ermitteln, dass der Präsident nach seiner Corona-Infektion nicht mehr ansteckend sei. Wann Trump das erste Mal negativ getestet wurde und wie oft, blieb unklar.