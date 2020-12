US-Kongress düpiert : Trump legt Veto gegen Verteidigungshaushalt ein

US-Präsident Donald Trump spielt bis zum Ende der Präsidentschaft seine Macht aus.

Donald Trump hat seine Drohungen wahr gemacht – und Veto gegen den Jahreshaushalt für Verteidigung eingelegt. Zum ersten Mal in der nicht mehr langen Amtszeit Trumps könnte sich der Kongress über dessen Veto hinwegsetzen. Das Repräsentantenhaus wollte am Montag wieder zusammentreten, der Senat am Dienstag, um zu erwägen, das Veto des Präsidenten zu überstimmen.