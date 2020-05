Neu zum Streamen

Trump liefert Vorlage für Comedy-Serie auf Netflix

Steve Carell parodiert die US-Weltraumarmee, eine neue Animationsserie vom «Bob’s Burgers»-Produzenten – das und mehr gibts frisch zum Streamen.

«Space Force»

Plötzlich Chef der Weltraumarmee

Der Pilot Mark R. Naird (Steve Carell) träumt davon, die Air Force zu leiten – statt in der Luft soll er allerdings im All US-Präsenz zeigen, und ihm wird die Führung der frisch gegründeten Space Force anvertraut.

Seine Ehefrau Maggie (Lisa Kudrow) ist von der Beförderung nicht begeistert, Mark bleibt skeptisch, engagiert sich aber auch: Die Familie zieht auf einen abgelegenen Militärstützpunkt in Colorado, wo Mark unter anderem mit dem Chefwissenschaftler Dr. Adrian Mallory (John Malkovich) und einer Gruppe Weltraumsoldaten vom Weissen Haus auf den Mond zurückkehren und die Dominanz des Weltraums erzielen soll.

Carell will das Thema auf den Punkt treffen

Der Schauspieler hat trotz seiner Erfahrung auch Unsicherheiten: «Ich hoffe, dass ich den Ton richtig getroffen habe, aber das weiss man nie», so Carell – doch das sei es, was Comedy für ihn ausmache.

«Central Park»

Als Hotelerbin sieht Bitsy Brandenham im Park allerdings attraktives Bauland und will ihn mit Eigentumswohnungen überbauen – dagegen lehnt sich die Familie Tillerman auf.

Kein Familienzoff

Bouchard wollte keine Show produzieren, in der Menschen gemein zueinander sind: «Das ist es nicht wert – diese Familienmitglieder lieben sich, und ich bin froh, dass ich die Geschichte lustig erzählen konnte», erklärt der 50-Jährige dem «Animation Magazine».

«Vagrant Queen»

Die Familie der Sternenkönigin Elida (Adriyan Rae) wurde umgebracht, als Waisenkind muss sie nun durch die Galaxie flüchten: Commander Lazaro (Paul du Toit) will mit seiner Armee auch sie auslöschen.

Als Elidas Bekannter Isaac (Tim Rozon) auftaucht und behauptet, ihre Mutter sei noch am Leben, verbünden sich die beiden mit der Mechanikerin Amae (Alex McGregor) und wollen Elidas Mami retten.

«I’m No Longer Here»

Der 17-jährige Ulises (Juan Daniel Garc í a Treviño) führt eine Teenager-Clique an, deren Leidenschaft der Cumbia-Musik gilt. Nach einem Missverständnis mit dem örtlichen Kartell muss er allerdings aus seinem mexikanischen Zuhause nach New York fliehen.

Er versucht , im Stadtteil Queens Schutz zu finden, doch die Geschehnisse in seinem Heimatland lassen ihn nicht los , und auch in New York verfolgen ihn neue Probleme.