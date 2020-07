Aktualisiert vor 1h

Neue Höchststände

Trump lobt Umgang mit der Corona-Krise

Seine Strategie, das Virus zu bekämpfen, komme gut voran sagte der US-Präsident in einer Rede zum Unabhängigkeitstag vor dem Weissen Haus. Man könne die «Flammen» löschen.

Darum gehts Nach seinem Ausflug zum Mount Rushmore, dem Nationaldenkmal der USA, hielt Donald Trump noch eine Rede vor dem Weissen Haus.

Darin sprach er über die Corona-Pandemie und wie gut die USA dastünden.

Auch holte er gegen seine Gegner aus.

Ungeachtet dramatisch steigender Infektionszahlen hat US-Präsident Donald Trump bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie gelobt. «Unsere Strategie kommt gut voran», sagte Trump am Samstagabend im Garten des Weissen Hauses.

Seit Tagen verzeichnen die USA Höchststände an nachgewiesenen Neuinfektionen. Drei Tage in Folge (Stand Samstagabend) lagen die Zahlen nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei über 50’000 – so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie.

1 / 4 Donald und Melania Trump bestaunen die Flugshow zur Feier das amerikanischen Unabhängigkeitstages. (4. Juli 2020) keystone-sda.ch Die Feier beim Weissen Haus folgte einem Besuch des Nationaldenkmals von Mount Rushmore, wo er am Vorabend vor allem über die Protestaktionen sprach. keystone-sda.ch In seiner Rede im Garten des Weissen Hauses sagte er, dass 99 Prozent der Corona-Fälle «komplett harmlos» seien. keystone-sda.ch

Trump sagte, man habe viel über das Virus gelernt und könne die «Flammen» löschen. Zu Beginn der Pandemie habe es keine Tests für das neue Virus gegeben, mittlerweile hätten die USA fast 40 Millionen Tests durchgeführt. Trump behauptete, dass 99 Prozent der gefundenen Fälle «komplett harmlos» seien. Insgesamt wurden in den USA mehr als 2,8 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Rund 130’000 Menschen starben infolge einer Infektion.

Der Republikaner machte erneut China für die weltweite Ausbreitung des Virus verantwortlich und warf dem Land Vertuschung vor. «China muss in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen werden», sagte Trump.

Zuerst Nazis, jetzt radikale Linke

Trump holte in seiner Rede auch gegen seine Gegner aus und stellte sie unter anderem mit Nazis in eine Reihe. Die «amerikanischen Helden» hätten die Nazis, Faschisten, Kommunisten und Terroristen besiegt, amerikanische Werte gerettet und Prinzipien hochgehalten. «Wir sind jetzt dabei, die radikale Linke, die Marxisten, die Anarchisten, die Unruhestifter und und Plünderer zu besiegen», sagte er.

In Anspielung auf die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, die seit Wochen nicht abreissen und eine Debatte über die Erinnerungskultur losgetreten haben, erneuerte Trump seine Aussage vom Vorabend des Unabhängigkeitstages: «Wir werden niemals zulassen, dass ein wütender Mob unsere Statuen niederreisst oder unsere Geschichte auslöscht.»

Feiern eigentlich unpolitisch

Trump ist ein Dorn im Auge, dass in mehreren Städten bei Protesten Statuen in Frage gestellt oder gestürzt wurden, die historische Figuren darstellen, die mit Rassismus in Verbindung gebracht werden. Auch lehnt er eine Änderung umstrittener Namen von Militärbasen ab.

Die Feierlichkeiten am «Independence Day» sind traditionell unpolitisch. Vergangenes Jahr hatte Trump den 4. Juli bereits für eine militärische Machtdemonstration genutzt und sich den Vorwurf eingehandelt, den Nationaltag zu politisieren. Anders als in diesem Jahr verzichtete er aber auf Polemik und Attacken auf seine Gegner.