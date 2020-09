US-Präsidentschaftskandidat Biden : «Trump lügt wie Goebbels»

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden vergleicht Donald Trump mit dem Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels. Auslöser ist ein Sozialismus-Vorwurf des Präsidenten.

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. «Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen», sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist.