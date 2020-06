Colin Kaepernick

Trump nannte ihn «Hurensohn» – nun erhält er eine Netflix-Serie

Sein Kniefall kostete den Footballer einst den Job und machte ihn zum Feindbild des US-Präsidenten. Nun kommt er zurück auf die Bildschirme.

Nun gab Streaminganbieter Netflix bekannt, dass die Geschichte des Footballers in der Miniserie «Colin in Black & White» erzählt werde. Der Fokus liege auf Kaepernicks High-School-Zeit.

Sportlerinnen und Sportler, die auf einem Bein knien, sind in den vergangenen Wochen allgegenwärtig. Es ist der stille Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber von Schwarzen. Colin Kaepernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne niederkniete – und deshalb wenige Monate später arbeitslos war .

Er erzählt sein Leben

Doch jetzt kommt der 32-Jährige zurück auf die Bildschirme – zwar nicht im Live-TV auf dem Footballfeld, aber auf Netflix. Der Streaminganbieter verkündete die Produktion einer sechsteiligen Serie namens « Colin in Black & White » . In der Serie werden vor allem seine High-School-Jahre näher beleuchtet. « Wir beschäftigen uns mit den rassistischen Konflikten, mit denen ich als adoptierter schwarzer Mann in einer weissen Gesellschaft während meiner High-School-Zeit konfrontiert wurde » , sagt Kaepernick.