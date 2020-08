vor 38min

Vor Demokraten-Parteitag Trump nennt Biden «Marionette» der Linken

Parallel zum Parteitag der Demokraten, an dem Joe Biden als US-Präsidentschaftskandidat nominiert werden soll, hält Präsident Donald Trump mehrere Wahlkampfreden.

«Sie wollen amerikanische Freiheit durch linken Faschismus ersetzen»: Donald Trump, Präsident der USA, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Oshkosh, Wisconsin. (17. August 2020) Keystone/Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump hat unmittelbar vor dem Parteitag der Demokraten vor einer Wahl seines Herausforderers Joe Biden im November gewarnt.

Ex-Vizepräsident Biden sei «eine Marionette linker Extremisten», sagte Trump am Montag in Mankato im Bundesstaat Minnesota. Sie wollten «amerikanische Freiheit durch linken Faschismus ersetzen». Bei einem Auftritt in Oshkosh (Wisconsin) sagte Trump: «Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Wahl, die wir jemals hatten.» Er fügte hinzu: «Wir werden für das Überleben unserer Nation und der Zivilisation an sich kämpfen.»

Trump sagte mit Blick auf seinen Herausforderer: «Biden ist nur ein trojanisches Pferd für Sozialismus.» Der Republikaner Trump trat am Montag drei Mal auf – zwei Mal in Minnesota und einmal in Wisconsin. Beide Bundesstaaten sind vor der Präsidentschaftswahl im November umkämpft. Beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee in Wisconsin soll Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden.

Trump will Recht und Ordnung herstellen

Trump sagte in Minneapolis (Minnesota), die Demokraten wollten ihren «linken Krieg gegen Polizisten» mit Biden und dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris ins Weisse Haus tragen. In Minneapolis war Ende Mai der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Der Fall hatte Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im ganzen Land ausgelöst. Trump kündigte am Montag an, Recht und Ordnung wieder herzustellen. Biden warf er fälschlicherweise vor, Polizeibehörden die Finanzierung entziehen zu wollen.

«Wir werden unsere Städte und unsere Vororte vor der Zukunft von Kriminalität und Chaos, Korruption und wirtschaftlichem Zusammenbruch schützen, die die Marionette Joe Biden in Amerika entfesseln würde», sagte Trump. Mit Blick auf die Demokraten fügte er hinzu: «Ihre Sympathien gelten Gesetzesbrechern und Kriminellen. Mein Herz schlägt für gesetzestreue, hart arbeitende Amerikaner.» Weiter sagte er: «Ich bitte um die Stimme jedes Amerikaners, der glaubt, dass Polizisten nicht Feinde sind, sondern Helden.»

Trump versprach, im Fall seiner Wiederwahl Steuern zu senken und Regularien abzubauen. Innerhalb von zehn Monaten wolle er zehn Millionen neue Jobs schaffen, sagte er. Ausserdem werde er die Abhängigkeit von China bei der medizinischen Produkten beenden.