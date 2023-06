Trump in Affäre um Geheimdokumente offenbar angeklagt

1 / 5 Trumps Anwälte seien informiert worden, dass der ehemalige US-Präsident angeklagt worden sei. AFP Taylor Budowich, ein ehemaliger Sprecher Trumps, wurde am Mittwoch von einer Jury angehört, wie CNN berichtete. Getty Images via AFP Trump bestreitet trotz verschiedenen Anklagen das Rennen um den US-Präsidentschaftssitz 2024. AFP

Darum gehts Gemäss eigenen Angaben wurde Donald Trump im Zusammenhang mit der Geheimdokumenten-Affäre angeklagt.

Damit wurde erstmals gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben.

Im Video bezeichnet Trump die Anklage als «Wahleinmischung auf höchster Ebene».

Trotz allen hängigen Anklagen gegen ihn, bestreitet Donald Trump in den USA weiter Wahlkampf.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist eigenen Worten zufolge erneut von der US-Justiz angeklagt worden. Seine Anwälte seien über den Vorgang, der offenbar mit den Ermittlungen zu der Affäre um geheime Regierungsdokumente zu tun habe, unterrichtet worden, schrieb Trump am Donnerstag (Ortszeit) beim von ihm mitbegründeten Portal «Truth Social». Trump war bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt und Anfang April dem Richter vorgeführt worden.

Die Bundespolizei FBI hatte Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida im August durchsucht und diverse Verschlusssachen beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Dadurch, dass der Republikaner die Unterlagen lange nach seinem Abschied aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrt hatte, könnte er sich strafbar gemacht haben. Das Nationalarchiv versuchte monatelang, von Trump Papiere aus dessen Amtszeit zu bekommen. Zwar hatten Trumps Anwälte schliesslich Dokumente übergeben – aber längst nicht alle, wie sich bei der FBI-Durchsuchung des Anwesens Mar-a-Lago herausstellte.

«New York Times» zufolge ist dies das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump schrieb weiter, dass er am Dienstag um 15.00 Uhr (Ortszeit) vor Gericht in Miami erscheinen müsse. «Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass so etwas einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten passieren würde (...)», schrieb er weiter. Er fügte hinzu: «Ich bin ein unschuldiger Mann!» Es handle sich um «einen dunklen Tag» für die USA.

Trump wittert eine politisch motivierte Hexenjagd

Der frühere US-Präsident Donald Trump bezeichnet das Vorgehen der US-Justiz im ebenfalls auf Truth Social erschienenen Video als «Wahleinmischung auf höchster Ebene». Er wirft US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten einmal mehr vor, eine politisch motivierte Hexenjagd gegen ihn zu betreiben. «Sie versuchen, unseren Ruf zu zerstören, damit sie eine Wahl gewinnen», sagte er an seine Anhänger gerichtet.

Trump wettert seit langem, seine Gegner würden lediglich versuchen, ihn an einem Wiedereinzug ins Weisse Haus zu hindern. Er hatte seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner im November offiziell angekündigt. Bisher liegt er in Umfragen unter Parteianhängern vorn – bis zur endgültigen Entscheidung kann aber noch viel passieren.

Gegen Trump laufen noch weitere Ermittlungen. Alle Augen waren zuletzt auf den Fall in New York gerichtet, der zur ersten Anklage eines Ex-Präsidenten wegen einer Straftat in der US-Geschichte führte und in dem er auf «nicht schuldig» plädierte. Im Bundesstaat Georgia ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Trump zudem wegen möglicher Wahlmanipulation. In einem anderen Fall wurde Trump schon belangt – zumindest indirekt. Sein Immobilienkonzern wurde in New York unter anderem wegen Steuerbetrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Ex-Präsident war dabei nicht persönlich angeklagt gewesen.

Auch bei US-Präsident Joe Biden waren als geheim eingestufte Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama in Räumlichkeiten gefunden worden, in denen sie nicht hätten aufbewahrt werden dürfen. Auch hier ist ein unabhängiger Sonderermittler tätig. In Bidens Fall geht es aber um deutlich weniger Dokumente. Nach Darstellung des Weissen Haus hat Biden sich auch nicht geweigert, Dokumente zu übergeben.

