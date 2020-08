Chinesisches Tech-Unternehmen

Trump prüft Verbot von Alibaba in USA

US-Präsident Donald Trump hat nach Tiktok ein weiteres chinesisches Unternehmen im Visier: den Tech-Giganten Alibaba.

Trump legt sich mit chinesischen Unternehmen an: Alibaba-Maskottchen in Shanghai. (Archivbild)

US-Präsident Donald Trump prüft nach eigenen Angaben ein Verbot des chinesischen Technologie-Giganten Alibaba in den USA. Dies sagte er am Samstag auf einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey.