«Gegen Malaria-Medikament»

Trump-Regierung wechselt kritischen Beamten aus

Ein hochrangiger Regierungsbeamter war gegen den Einsatz vom von US-Präsident Donald Trump gelobten Malaria-Medikament. Dann wurde er versetzt.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter in den USA beklagt, er sei wegen seines Widerstandes gegen wissenschaftlich fragwürdige Corona-Behandlungsmethoden von seinem Posten abgezogen worden.

Der Direktor einer dem US-Gesundheitsministerium untergeordneten Behörde, Rick Bright, schrieb am Mittwoch in einer Stellungnahme, er sei gegen seinen Willen auf eine weniger einflussreiche Stelle in einer anderen Behörde versetzt worden.