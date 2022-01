Dokumente zu Sturm aufs Kapitol : Trump scheitert vor Oberstem Gericht

Ein Ausschuss will unter anderem das Verhalten von Ex-Präsident Trump im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol untersuchen – und erhält nun Dokumente, die Trump unter Verschluss halten wollte.

Der Tag ist als schwarzer Tag in der Geschichte der USA eingegangen.

Beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 sind fünf Menschen gestorben.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Herausgabe von Dokumenten zur Kapitol-Erstürmung eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte am Mittwochabend einen Antrag des 75-Jährigen ab, eine Übergabe der Unterlagen an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf den Kongress vor einem Jahr zu blockieren. Damit ist der Weg für eine Übergabe der Dokumente frei.